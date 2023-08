Olimpija pričakovano ostala brez lige prvakov

Istanbul, 15. avgusta - Nogometaši ljubljanske Olimpije so na povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov v Istanbulu izgubili proti Galatasarayu z 0:1 (0:1). Turki so se prebili v zadnji kvalifikacijski krog lige prvakov, potem ko so prvo tekmo v Stožicah dobili s 3:0. Slovenske prvake v nadaljevanju čakata tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za evropsko ligo.