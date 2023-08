Talibani ob obletnici vrnitve na oblast v Afganistanu razglasili državni praznik

Kabul, 15. avgusta - Talibani so danes obeležili dve leti svoje ponovne vladavine v Afganistanu z razglasitvijo državnega praznika. V več afganistanskih provincah so hkrati priredili dogodke, na katerih so praznovali, kar so poimenovali, "dan neodvisnosti Afganistana od ameriške zasedbe", poroča nemška tiskovna agencija dpa.