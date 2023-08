Trije osumljeni vohunjenja za Rusijo na Otoku tudi s slovenskimi ponarejenimi dokumenti

London, 15. avgusta - Britanske oblasti so februarja pridržale tri bolgarske državljane, ki jih sumijo vohunjenja za Rusijo, danes poroča britanski BBC. Trojico so po plačilu varščine izpustili, obtožnica pa jih zaenkrat bremeni posestva ponarejenih potnih listov, osebnih izkaznic in drugih dokumentov, imeli naj bi tudi slovenske dokumente.