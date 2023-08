Modi ob dnevu neodvisnosti Indije naslovil medetnično nasilje na severu

New Delhi, 15. avgusta - Indijski premier Narendra Modi je v današnjem govoru ob 76. obletnici neodvisnosti Indije v New Delhiju izrazil prepričanje, da bo Indija ob stoti obletnici neodvisnosti razvita država. "Demografija, demokracija in raznovrstnost" so indijska moč, je dejal premier, ki je ob tem naslovil tudi medetnično nasilje v zvezni državi Manipur na severu.