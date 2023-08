Idrijski policisti med neurjem pomagali obvarovati tudi 300 let staro hišo

Idrija, 15. avgusta - Zemeljski plazovi, ki so nastali kot posledica nedavnih hudih neurij, so prizadeli tudi prebivalce v Idriji. Eden od njih je resno ogrozil Rudarsko hišo ter dve sosednji stanovanjski hiši. Idrijski policisti so iz obeh hiš, ena je stara 300 let, evakuirali dve starejši občanski, ki sta se v ponedeljek zahvalili policistom za požrtvovalnost.

Hudo neurje, ki je pred slabima dvema tednoma zajelo Slovenijo ter povzročalo poplave in zemeljske plazove, je povzročalo težave tudi v Idriji.

Zaradi obilnega deževja so narasli hudourniki, na več mestih pa so se sprožili zemeljski plazovi. Eden od njih je resno ogrozil Rudarsko hišo na Bazoviški ulici v Idriji, ki spada v kulturno dediščino Idrije, ter še dve sosednji stanovanjski hiši, so v sporočilu za javnost pojasnili na Policijski upravi (PU) Nova Gorica.

Idrijski policisti so zaradi neposredne nevarnosti za življenje in premoženje še isti dan iz obeh stanovanjskih hiš evakuirali dve starejši občanki, ki sta noč preživeli na varnem pri sorodnikih. Dokler se stanovalki nista vrnili v svoji hiši, so policisti nadzirali plazišče in izpraznjeni hiši pod njim, saj prazne hiše in nezavarovano premoženje predstavljajo priložnost za tatove.

V ponedeljek sta obe občanki obiskali policijsko postajo v Idriji in se policistom zahvalili za izjemno hitro odzivnost in požrtvovalnost pristojnih služb za zagotovitev njune varnosti. Ena izmed občank je še posebej izpostavila, da je bila zaradi razmer zelo prestrašena in se je bala za svoje življenje kot tudi za 300 let staro hišo, ki je že več generacij v lasti njene družine in ima zanjo veliko sentimentalno vrednost, so navedli na PU Nova Gorica.

"Za nas policiste je to še ena majhna, a pomembna zgodba o uspehu, ko gre za zagotavljanje varnega in vzpodbudnega življenjskega prostora. Namreč ravno tako kot dejanska varnost je pomembno tudi to, da se ljudje v svojem okolju počutijo varne, da vedo, da v težkih trenutkih ne bodo ostali sami, in da se lahko z zaupanjem zanesejo na nas," so poudarili.