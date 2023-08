Bager na odlagališču odpadnega materiala iz poplav v Komendi zbil in delno prevozil moškega

Komenda, 15. avgusta - V Komendi se je na območju komunalnega odlagališča v ponedeljek zgodila delovna nesreča, v kateri je voznik bagra z naloženim materialom zbil in delno prevozil moškega, ki se je pri tem huje poškodoval. Ta je sicer s tovornim vozilom pripeljal odpadni material iz sanacij po poplavah in iz svojega vozila izstopil, so sporočili s PU Ljubljana.

Kot so pojasnili na ljubljanski policijski upravi (PU), je bil voznik bagra na odlagališču, ko je tja pripeljal tudi voznik tovornega vozila. Slednji je iz svojega vozila izstopil in se gibal v bližini bagra. Voznik bagra pa ga pri premiku svojega delovnega stroja ni opazil, zbil ga je in delno prevozil. Huje poškodovanega moškega so odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Policisti, ki so bili o delovni nesreči obveščeni okoli 13. ure, še ugotavljajo posamezne okoliščine nesreče in bodo o vseh okoliščinah obvestili pristojno državno tožilstvo, so še navedli.

Obenem so ponovno pozvali vse, ki se nahajajo na območju sanacij po nedavnih poplavah, da pazijo na lastno varnost in na varnost drugih. Ker se na teh območjih nahaja veliko ljudi, odpadnega materiala in tudi delovnih strojev, je nevarnost nesreč še toliko večja.

"Vsi, ki pomagajo vlagajo ves trud v pomoč drugim in pri tem dela opravljajo neprestano že od prejšnjega tedna, zato je lahko njihova koncentracija glede okoliščin, ki privedejo do nesreče, še toliko manjša - zato pazimo drug na drugega!" so zapisali v sporočilu.