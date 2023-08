Vreme: Danes bo jasno

Ljubljana, 15. avgusta - Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Goriškem do 33 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo po večini sončno. Popoldne lahko v alpskem svetu nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 30, na Goriškem okoli 33 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek se bo nadaljevalo sončno vreme s temperaturami okoli 30 stopinj Celzija. Popoldne bodo predvsem v gorskem svetu severne Slovenije možne posamezne vročinske nevihte.

Vremenska slika: Nad vzhodno Evropo, Alpami in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se zadržuje nad zahodnim in severnim delom srednje Evrope. Nad naše kraje ob šibkih vetrovi vzhodnih smeri priteka topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sončno, v Kvarnerju bo pihala šibka burja. Popoldne lahko v alpskem svetu Furlanije Julijske krajine nastane kakšna nevihta. V sredo bo po večini sončno. Na območju Alp je možna kakšna popoldanska nevihta.

Biovreme: Danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in spodbuden.