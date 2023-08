Mladi v ameriški Montani dobili tožbo proti zvezni državi zaradi kršenja pravice do čistega in zdravega okolja

Helena, 15. avgusta - Državna sodnica ameriške Montane Kathy Seelys je v ponedeljek odločila v prid skupini 16 mladih, ki je junija vložila tožbo proti zvezni državi zaradi zaradi kršenja pravice do čistega in zdravega okolja. Državo so tožili, ker da ne ukrepa proti fosilnim gorivom, ki uničujejo zrak in segrevajo ozračje.