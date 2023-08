Slovenski Bistrici obračun kroga v 2. SNL

Ljubljana, 14. avgusta - Drugoligaško tekmovanje se je po dvojni prestavitvi nadaljevalo s tekmami četrtega kroga. Osrednji obračun kroga je bil odigran danes, ko sta se v sosedskem dvoboju pomerili zasedbi Bistrice in Dravinje. Uspešnejši so bili nogometaši iz Slovenske Bistrice, ki so sosede iz Slovenskih Konjic odpravili s kar 3:0 (0:0).