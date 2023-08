Ministrica Šinko na kriznem sestanku glede škode v kmetijstvu v Savinjski dolini

Mozirje, 14. avgusta - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko se je v Mozirju danes na kriznem sestanku sestala s predstavniki kmetov in Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje. Savinjska dolina, predvsem zgornji del, je bila v nedavni vremenski ujmi med najbolj prizadetimi območji. V Zgornji Savinjski dolini je škodo utrpelo okoli 900 kmetij.

Povodenj je znotraj te številke na območju Zgornje Savinjske doline prizadela približno 180 kmetij, ki se ukvarjajo s prirejo mleka, so po kriznem sestanku sporočili s kmetijskega ministrstva.

Na pogovorih so predstavniki kmetov ministrici predstavili izzive, s katerimi se soočajo. Po navedbah ministrstva so poudarili, da trenutno težav s krmo nimajo, bo pa treba to težavo reševati v prihodnjih mesecih. Prav tako bo treba po njihovih opozorilih urgentno vzpostaviti lesene hleve za živino, ki se zdaj pase na planinah.

Ministrica je po zagotovilih ministrstva poudarila, da je država pripravljena pomagati, pomoč pa da so obljubile tudi številne države. Ministrstvo je ministrstvu za obrambo dalo tudi pobudo za oceno škode v kmetijstvu. Državna komisija za oceno škode v kmetijstvu je prvi sestanek že izpeljala, poudarjajo na kmetijskem ministrstvu.

Na ministrstvu naj bi kmetijam poleg že predvidene pomoči v okviru novele zakona o odpravljanju posledic naravnih nesreč pomagali tudi na druge načine, npr. prek razpisa za kmetijsko mehanizacijo na območjih z omejenimi dejavniki, kamor sodijo tudi prizadete kmetije. Izpeljan bo v septembru. Poleg tega napovedujejo razpis iz sredstev, ki so ostala iz preteklega programskega obdobja skupne kmetijske politike.

Šinko je dejala, da bo pristojne ministre obvestila še o plazovih in ostalih težavah, ki pretijo kmetijam. Obenem naj bi Upravo RS za zaščito in reševanje v te namene prosila za možnost uporabe gradbene mehanizacije po zaključku del na primarni infrastrukturi.

Prisotni so po navedbah ministrstva izpostavili tudi pomen vzpostavitve pisarne, ki bi kmetom posredovala vse relevantne informacije na enem mestu. Ministrica se je zavzela, da bo pobudo posredovala pristojnim ministrom.

Dogovorili so se, da bo območna enota Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije pripravila podatke o poškodovanih kmetijah, ki jih bo posredovala ministrstvu. Ti podatki bodo potrebni za zaprosilo pomoči iz evropskega sklada za kmetijske rezerve in iz solidarnostnega sklada.

Ministrica je obiskala tudi ribiško družino Ljubno ob Savinji, kjer si je ogledala škodo, ki jo je povzročila povodenj. Poškodovani sta bili ribogojnici v Podvolovljeku in na Ljubnem ter vsa ostala oprema, ribiški dom in infrastruktura. Ministrica je obljubila iskanje zakonodajnih rešitev za pomoč sladkovodnemu ribištvu.

Člani društva so sicer uspeli izloviti nekaj vodnega življa, ki so ga z vojaškim helikopterjem odpeljali v Luče ter ga naselili v lokalna vodna telesa. Opozarjajo pa, da bo udarec vodnemu življu prizadejala še sanacija vodotokov, ki je nujno potrebna. Trajalo bo mnogo let, da se bo vodni živelj povrnil vsaj na biološki minimum. Ribolov bo tako v prihodnjih letih na tem območju onemogočen, so dodali na ministrstvu.