V Komendi posebno velik obseg škode na domovih, v Mengšu izziv iskanje prostorov za vrtec

Komenda, 14. avgusta - Predsednik vlade Robert Golob si je ob današnjem dnevu solidarnosti ogledal posledice ujme v Komendi in Mengšu. V Komendi je izpostavil, da so največ škode utrpeli ljudje na svojih domovih, prizadetih je 80 odstotkov prebivalcev. V Mengšu je najbolj prizadet vrtec, iz katerega so morali otroke reševati gasilci. Zdaj iščejo nadomestne prostore.

"Občina Komenda je specifična ravno zato, ker je za razliko od gorvodnih občin, kjer imajo veliko škode na infrastrukturi, tukaj škoda pri ljudeh," je v izjavi za medije dejal Golob.

Država brez popisa škode skorajda ne more pomagati, je izpostavil. Zato bodo maksimalno pospešili postopke za popis škode, pridobili podatke v naslednjih nekaj tednih in nato začeli učinkovito pomagati. "Zato sem danes tukaj, zato se o tem pogovarjam z ljudmi, ki so imeli škodo, da lažje načrtujemo ukrepe," je dodal.

V Komendi je bilo po premierjevih besedah prizadetih 80 odstotkov prebivalcev. Občina se mora zato "preklemano dobro organizirati" in si pomoč priskrbeti tudi iz drugih občin, da bodo lahko učinkovito popisali škodo. "To je bil danes tudi dogovor z županom, da bodo zaprosili za pomoč in komisije za ocenjevanje škode morajo iti na teren takoj," je dodal.

Župan Občine Komenda Jurij Kern je povedal, da je ogromno družin in ljudi ostalo brez vsega, tudi podjetja. Občina je ublažila prvo stisko ljudi, sedaj pa morajo v sodelovanju z državo v najkrajšem možnem času popisati škodo, je dodal. Oblikovanje ekip za popis škode so že začeli, pri čemer je pomoč ponudila tudi vlada.

Predsedniku vlade so danes predstavili glavne ukrepe, s katerimi bi se takšne poplave in katastrofe lahko preprečilo. "To so zagotovo zadrževalniki, kjer bi država morala že leta 2020 začeti s svojim delom in bi moral biti zadrževalnik že končan," je izpostavil Kern in opozoril, da je občina Komenda na 16. mestu v Sloveniji glede na poplavno ogroženost.

Tudi v Komendi sicer te dni odstranjujejo posledice ujme, ob čemer se je župan zahvalil vsem, ki pomagajo. Po njegovih besedah so "naredili občino skoraj nazaj takšno, kot je sicer". Obsežnejša akcija pa še poteka na območju naselja Zeleni gozdiček v Mostah pri Komendi, kjer so nekatera stanovanja popolnoma uničena, iz kletnih etaž pa gasilci še danes črpajo vodo. Kot je pojasnil župan, so v prvih dneh počistili sami, kar se je dalo, zdaj pa so aktivirali gasilce celotne ljubljanske regije, ki so prišli na pomoč.

V naselju Zeleni gozdiček je sicer popolnoma uničenih več atrijskih stanovanj, iz mnogih so že odstranili estrihe in omete, poškodovane so vodovodne cevi in električna napeljava. Iz garažne hiše so v nedeljo odstranili še zadnjih 15 avtomobilov, ki so bili popolnoma pod vodo, pri črpanju vode iz spodnjih etaž garaže pa težave povzroča veliko blata in gradbenega materiala.

Prebivalci, ki se večinoma ne želijo izpostavljati v medijih, pozivajo državo, da jim pride naproti z odpisom dajatev za elektriko in vodo. Hvaležni pa so lokalnim obrtnikom, ki so se odpovedali svojim poslom in brezplačno pomagajo pri sanaciji.

Stanovalec Uroš je v izjavi za STA spomnil na šok, ki ga je doživel, ko je videl, da je spodnje nadstropje stanovanja zalito z vodo. "Vse, kar smo v 22 letih ustvarili, je šlo," je dejal. Ob tem pa je izpostavil odziv dobrih ljudi, prijateljev in sosedov. "Ko sem že malo izgubljal upanje v ljudi, se je to zdaj povrnilo. Ljudje so neverjetni," je dodal. A v prihodnje, kot pravi, še ne ve, kako bo s sanacijo, najverjetneje bo potreben dolgoročni kredit.

Sosedom v naselju že vseh deset dni pomaga tudi Saša. "Marsikdo že ne čuti rok in nog," je dejala in izrazila veselje, da so jim prišli pomagat tudi gasilci in drugi prostovoljci, ki so priskočili na pomoč tudi s hrano, pijačo in donacijami. Sama sosedom pomaga čistiti stanovanja in odstranjevati tla in stenske omete. Orodja, kot so metle, lopate in škornji, v lokalnih trgovinah ni več moč dobiti, saj so, kot je dejala, vse pobrali.

Prizadeta območja si je Golob danes ogledal tudi v občini Mengeš, kjer je med drugim obljubil pomoč pri iskanju rešitve za nadomestne prostore poplavljenega vrtca. Tudi to tematiko bodo po njegovih napovedih obravnavali na vladi v četrtek.

Tamkajšnji župan Bogo Ropotar se je zahvalil predsedniku vlade za pomoč pri iskanju rešitve za vrtčevsko enoto Gobica in izpostavil, da je uničena tudi kuhinja, v kateri so pripravljali obroke za vse otroke vrtca.

Poleg vrtca je po županovih besedah pomembna tudi sanacija športne dvorane in zdravstvenega doma. Župan je sicer glede na obseg poplav izjemno zadovoljen z dosedanjim potekom sanacije posledic ter odzivom vseh, ki so pomagali. "Danes, ko greš čez Mengeš, niti ne opaziš, kaj vse se je zgodilo," je dejal, obenem pa opomnil na veliko škodo, ki je nastala v prebivališčih, a se je na zunaj ne vidi. Prebivalci pričakujejo pomoč, je dodal.

Golob je zagotovil, da bo država pomagala tudi Občini Mengeš, saj se zavedajo, da se občine same ne morejo soočiti z vsemi izzivi, ki jih imajo.

"Mislim, da so posnetki iz Mengša ne samo obkrožili Slovenijo, ampak obkrožili cel svet," je dejal Golob in izpostavil podvig mengeških gasilcev, ki so med drugim iz poplavljenega vrtca reševali otroke. Z njimi se je premier danes tudi srečal. "To je ena tistih zgodb, ko ti gredo mravljinci po koži in ti daje res tisti ponos, da si Slovenec, zato ker vidiš, kakšna je ta solidarnost med ljudmi in kako so ljudje pripravljeni tvegati svoja življenja za druge. Mislim, da je to tudi eden glavnih razlogov, zakaj smo imeli tako malo žrtev," je dodal Golob.