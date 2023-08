Ob dnevu solidarnosti na terenu okoli 12.000 ljudi

Ljubljana, 14. avgusta - Po podatkih poveljnika regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko Sandija Curka je bilo danes na terenu med 11.000 in 12.000 ljudi, ki so se prijavili preko aplikacije Poplave 2023. Izdanih je bilo 90 delovnih nalogov za skupine, ki so štele od 30 do več kot 100 oseb, je na novinarski konferenci naštela direktorica Ukoma Petra Bezjak Cirman.