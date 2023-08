Na ljubljanskem Sneberskem nabrežju prostovoljci v roke prijeli tudi udarno kladivo

Ljubljana, 14. avgusta - Delovne in s prostovoljci podprte akcije so bile na dan solidarnosti tudi na poplavljenih delih Ljubljane. Na Sneberskem nabrežju so potrebovali zlasti ljudi z večjim orodjem, kot so žage, udarna kladiva in podobno. Prizadete dele je danes obiskal tudi župan Zoran Janković, ki napoveduje donacijsko akcijo v sodelovanju z ZPM Moste-Polje.

V poplavljenih spodnjih prostorih naselja zlasti montažnih hiš na Sneberskem nabrežju so danes razbijali tlake in stene, odstranjevali ploščice in premočeno izolacijo, pa tudi čistili in odvažali odpadke. Prebivalcem so na pomoč priskočili sorodniki, prijatelji in prostovoljci.

Teh se je nabralo precej, v delu dneva celo preveč, saj sprva ni bilo na voljo dovolj orodja za vse. Nekaj jim ga je priskrbela organizacija IPO, ki je organizirala tudi kosilo za prostovoljce in druge dobrine za prizadete prebivalce, kot so čistila, razkužila in podobno. Pomoč je ponudilo podjetje Komunalne gradnje Grosuplje, pa tudi številni drugi obrtniki, podjetniki in posamezniki z gradbenim znanjem in lastnim orodjem.

Obiskal jih je tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ki je po obisku vseh poplavnih območij v Ljubljani, tudi Tacna, dejal, da solidarnost zmaguje.

Po županovih besedah z lokalno skupnostjo sodelujejo pri organizaciji brezplačnega odvoza vseh gradbenih odpadkov, dogovorili so se tudi, da pripravijo dokumentacijo za urejanje Save na tem in tacenskem območju. Dobili bodo tudi popust pri položnicah za vodo.

Skupaj z Zvezo prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste-Polje pa bodo organizirali zbiranje donacij za vse občane, prizadete v poplavah, k čemur župan poziva zlasti podjetja, ki delujejo v Ljubljani. Več informacij bodo predstavili na novinarski konferenci v sredo. "Za razdeljevanje sredstev bo poskrbela ZPM, občina pa bo pomagala zbrati sredstva," je ponazoril Janković.

Tudi zato si je danes ta območja ogledala predsednica društva Anita Ogulin, ki je za STA dejala, da razume stisko ljudi in da na vseh območjih vidi tako žalost, obup, kot včasih tudi jezo. Pohvalila je mestno oblast, ki da pomaga prizadetim v poplavah.

V zadnjih dneh je bilo namreč možno slišati nekatere kritike posameznikov zlasti Sneberskega nabrežja, češ da ne drži, da jo je Ljubljana v zadnji ujmi dobro odnesla, saj so sami doživeli katastrofo.

Župan njihovo jezo in žalost razume, saj je usoda vsakogar zanj seveda huda, a opominja, da je imela Ljubljana srečo in znanje, ki sta jo obvarovala pred tem, da bi bilo v občini na splošno dosti huje. Trenutne številke kažejo, da je bilo poplavljenih 220 objektov, od tega med 130 in 140 bivalnih površin. Namestnik poveljnika ljubljanske civilne zaščite Robert Kus pa je za STA v dneh po poplavi ocenil, da so protipolavni ukrepi obvarovali pred poplavami okoli 20.000 ljudi.

Župan ob tem pravi, da je vladi že javil, da Ljubljana ne bo zaprosila za državno pomoč za sanacijo enega vrtca in enega mostu, ampak ju bo sanirala na lastne stroške, saj je drugje po državi še huje.

Občinske komisije bodo škodo sicer začele popisovati 21. avgusta.

Policija sicer te dni svari tudi pred nepridipravi, tatovi in goljufi, ki prežijo na ljudi v stiskah in na prostovoljce, ki med svojim delom niso pozorni na svojo lastnino. A se velikokrat kakšna izgubljena torba ali orodje tudi najde, saj jo kdo premakne ali si ga izposodi. Na Policijski upravi Ljubljana tako za zdaj ne beležijo prijav denimo s sneberskega območja, znova pa pozivajo vse, naj bodo pazljivi na sumljive osebe in naj morebitne težave prijavljajo na 113.