Začetek tedna na Wall Streetu brez večjih sprememb

New York, 14. avgusta - Tečaji vrednostnih papirjev na borzi na Wall Streetu se v začetku današnjega trgovanja ne spreminjajo bistveno. Vlagatelji so z naročili zadržani, saj so v dvomih glede nadaljnjih sprememb obrestnih mer ameriške centralne banke. Zaskrbljenost vzbujajo tudi najnovejši pretresi na kitajskem nepremičninskem trgu, pravijo analitiki.