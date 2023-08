Iz Poljske priletelo letalo s 33 paletami pomoči za prizadete v ujmah

Poleg 25 sušilcev poplavljenih prostorov je Poljska Karitas v Slovenijo poslala 16 palet higienskih potrebščin, sedem palet orodja, lopat, metel in drugih čistilnih sredstev, štiri palete trajno pakirane hrane ter šest palet novih oblačil, posteljnine in odej, je medijem ob pristanku poljskega letala na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana povedala koordinatorica mednarodne pomoči po poplavah pri Slovenski Karitas Jana Lampe.

"Njihova solidarnost pa seže še dlje. Na jutrišnji praznik, veliki šmaren, bodo po vseh poljskih cerkvah zbirali tudi finančna sredstva za pomoč Sloveniji. Poljakov je 40 milijonov, tako da upamo na veliko solidarnost. S pomočjo tega bomo potem pomagali slovenskim družinam pri obnovi poplavljenih domov," je poudarila.

Tudi namestnik direktorja Karitas Poljske Ireneusz Krause je izpostavil, da bodo v torek po vsej Poljski zbirali pomoč za Slovenijo. "Tukaj smo danes v imenu Poljske Karitas in Poljakov, da pokažemo solidarnost s Slovensko Karitas in s Slovenci," je dejal.

Poljska je bila ena prvih držav, ki se je na poplave v Sloveniji odzvala s humanitarno pomočjo. Prvi paket pomoči Rdečega križa Poljske je prispel 6. avgusta, je poudaril namestnik veleposlanika Republike Poljske v Sloveniji Lukasz Paprotny.

V Slovenijo je nato po njegovih besedah prispela tudi poljska vojska, ki je pomagala pet dni. Skupaj s Slovensko vojsko, Civilno zaščito RS in gasilci so preverjali lokacije za postavitev montažnih mostov. Te lahko v Sloveniji pričakujemo od prihodnjega ponedeljka, skupaj s skupino poljskih inženirjev, ki bodo teden dni pomagali pri postavitvi mostov v Gornjem Gradu in Mežici, je pojasnil.

Na Slovenski Karitas sicer poudarjajo, da so veseli mednarodne solidarnosti. Takoj po katastrofalnih poplavah so začeli prejemati klice Karitasa Avstrije, Karitasa Hrvaške, nato je sledil klic Karitas Poljske in še mnogih drugih, je povedala Lampe. Pomoč za Slovenijo zbira tudi Karitas Bosne in Hercegovine.

Slovenska Karitas je doslej za pomoč prizadetim v katastrofalnih ujmah zbrala nekaj več kot dva milijona evrov. Pol milijona evrov so prek svojih lokalnih enot že posredovali ljudem, in sicer v obliki finančne pomoči v vrednosti od 200 do 400 evrov, pa tudi v obliki bonov za nakup najnujnejših potrebščin, je povedal generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič.

Razmere na terenu so po njegovih besedah zelo različne, ponekod se še vedno spopadajo z blatom, drugje že sušijo prostore. Zato je veliko potreb po sušilcih prostorov. Na teren so poslali 250 sušilcev, iz tujine pa jih še pošiljajo v Slovenijo. Skupaj bodo kot donacijo ali na izposojo prejeli preko 220 razvlažilnikov, je pojasnila Lampe.