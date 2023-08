Bayern postaja ranljiv, v bundesligi pa še več slovenskega pridiha

München, 16. avgusta - V petek se bo v Bremnu začela nova sezona nemške nogometne bundeslige. Naslov bo branil münchenski Bayern, kar v Nemčiji ni nič novega, a razplet zadnje sezone in nedavni superpokal sta nakazala, da premoč Bavarcev morda ni več tako velika in samoumevna. V novi sezoni bo v Nemčiji kot član Leipziga igral tudi slovenski up Benjamin Šeško.