Fajon mednarodno pomoč pri odpravi posledic ujme označila za neprecenljivo

"Danes sem si ogledala bazo, kjer so zadnje dni vzletali helikopterji v pomoč regiji. Tu imamo delegacije, obrambne enote iz vrste držav," je dejala ministrica ob obisku letališča. Ob tem je poudarila, da vlada pripravlja nov interventni zakon, za katerega so pomembne tudi informacije s terena.

Pojasnila je, da Sloveniji pomaga več kot deset držav, in sicer tako s helikopterji, pomožnimi mostovi kot s težko mehanizacijo za prečiščevanje rek, kar je te dni po njenih besedah ključno.

Fajon se je v imenu Slovenije, slovenske vlade in naroda zahvalila za pomoč. "Solidarnost, ki jo Slovenija doživlja v zadnjih dneh, je neprecenljiva in ne bo pozabljena," je izjavila.

Spomnila je, da je danes v Sloveniji dan solidarnosti. "Dan solidarnosti res pove, da solidarnost ne pozna meja, solidarnost pozna srce, in to smo danes in vse te dne v Sloveniji tudi čutili," je dejala.

Fajon se je s predstavniki tujih oboroženih sil na slovenjgraškem letališču srečala skupaj z direktorjem Uprave za zaščito in reševanje Leonom Behinom.

Z Behinom je obiskala tudi Rečico ob Savinji, od koder prav tako poteka koordinacija mednarodne pomoči, predvsem v obliki težke gradbene mehanizacije s pripadajočo opremo in osebjem ter koordinacijo postavitve montažnih mostov. Obiskala je tudi prostovoljce, ki pomagajo pri obnovi Kampa Menina.

Še posebej se je ministrica Fajon zahvalila pripadnikom ukrajinske enote. "Neprecenljivo je bilo videti, da država, ki je v vojni, danes tu čisti rečno strugo Savinje," je dejala.

Povedala je še, da vlada pripravlja nov interventni zakon in da bodo informacije, ki jih zbirajo na terenu, pri tem v veliko pomoč, so sporočili z zunanjega ministrstva.

Kot je danes sporočila Uprava za zaščito in reševanje RS, pomoč v obliki težke mehanizacije prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite in dvostransko zagotavljajo mednarodne enote iz osmih držav s skupno 30 bagri. To so Avstrija, Italija, BiH, Francija, Hrvaška, Nemčija, Slovaška, Ukrajina. Večino težke mehanizacije trenutno uporabljajo na območju Zgornje Savinjske doline.

Pomoč v obliki mostov je zagotovilo pet držav s skupno 11 mostovi, in sicer Hrvaška, Nemčija, Češka, Poljska in Italija.

Helikopterje sta prek mehanizma Unije na področju Civilne zaščite zagotovili Avstrija in Nemčija, prek mehanizma zveze Nato pa Španija. Španski in avstrijski helikopter sta z delovanjem v Sloveniji že prenehala, nemški pa še izvaja operativne naloge.

V povezavi s tujo pomočjo Sloveniji so se danes oglasili tudi na Generalni policijski upravi. Policisti namreč poleg opravljanja nalog za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja na prizadetih območjih zagotavljajo tudi organizirana spremstva konvojev mednarodnih enot.

Naloga policistov pri tem ni samo spremljanje, torej vožnja pred ali za vozilom, ki pelje tovor. Pred vsakim spremstvom morajo policisti preveriti morebitne ovire, zapore cest na načrtovani poti prevoza, stalno komunicirati z vozniki, ki jih spremljajo, in zelo pozorno spremljati promet v neposredni okolici. Pripravljeni morajo biti tudi na nepredvidljive situacije in nenadne ovire na cesti. Načrtovati morajo tudi pot zaradi varovanja voziščne konstrukcije in predvsem premostitvenih objektov, da bi se onemogočilo dodatno tveganje.

Policisti so do danes na prizadeta območja pospremili štiri konvoje mednarodnih enot. Danes po napovedi Generalne policijske uprave v pomoč prihaja še en konvoj iz Nemčije, ki bo prav tako deležen policijskega spremstva.