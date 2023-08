Po smrtonosnem napadu na šiitsko svetišče v Iranu pridržali še osem oseb

Teheran, 14. avgusta - Iranske varnostne sile so po nedeljskem napadu na šiitsko muslimansko svetišče Šah Čerah v Širazu na jugu Irana, v katerem so bili ubiti najmanj štirje ljudje, danes pridržale osem tujih državljanov, poročanje iranskih državnih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP. Enega osumljenca so pridržali že v nedeljo.