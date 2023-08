Fajon mednarodno pomoč pri odpravi posledic ujme označila za neprecenljivo

"Danes sem si ogledala bazo, kjer so zadnje dni vzletali helikopterji v pomoč regiji. Tu imamo delegacije, obrambne enote iz vrste držav," je dejala ministrica ob obisku letališča. Ob tem je poudarila, da vlada pripravlja nov interventni zakon, za katerega so pomembne tudi informacije s terena.

Pojasnila je, da Sloveniji pomaga več kot deset držav, in sicer tako s helikopterji, pomožnimi mostovi kot s težko mehanizacijo za prečiščevanje rek, kar je te dni po njenih besedah ključno. Dodala je, da so danes en pomožni most končali v Prevaljah, gradijo pa tudi druge mostove.

Fajon se je v imenu Slovenije, slovenske vlade in naroda zahvalila za pomoč. "Solidarnost, ki jo Slovenija doživlja v zadnjih dneh, je neprecenljiva in ne bo pozabljena," je izjavila.

Spomnila je, da je danes v Sloveniji dan solidarnosti. "Dan solidarnosti res pove, da solidarnost ne pozna meja, solidarnost pozna srce, in to smo danes in vse te dne v Sloveniji tudi čutili," je dejala.

Fajon se je s predstavniki tujih oboroženih sil na slovenjgraškem letališču srečala skupaj z direktorjem Uprave za zaščito in reševanje Leonom Behinom. Z Behinom bo danes obiskala tudi Rečico ob Savinji, v Kampu Menina pa se bo srečala tudi s prostovoljci, ki pomagajo pri obnovi kampa.

Kot je danes sporočila Uprava za zaščito in reševanje RS, pomoč v obliki težke mehanizacije prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite in dvostransko zagotavljajo mednarodne enote iz osmih držav s skupno 30 bagri. To so Avstrija, Italija, BiH, Francija, Hrvaška, Nemčija, Slovaška, Ukrajina. Večino težke mehanizacije trenutno uporabljajo na območju Zgornje Savinjske doline.

Pomoč v obliki mostov je zagotovilo pet držav s skupno 11 mostovi, in sicer Hrvaška, Nemčija, Češka, Poljska in Italija.

Helikopterje sta prek mehanizma Unije na področju Civilne zaščite zagotovili Avstrija in Nemčija, prek mehanizma zveze Nato pa Španija. Španski in avstrijski helikopter sta z delovanjem v Sloveniji že prenehala, nemški pa še izvaja operativne naloge.