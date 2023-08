Ob pomoči prizadetim imajo policisti veliko dela tudi s kršitelji na cestah

Koper, 14. avgusta - Medtem ko policisti vse razpoložljive patrulje usmerjajo na območja, prizadeta v poplavah, opravljajo tudi redno delo pri skrbi za javno varnost in preprečevanje kriminalitete. In čeprav pozivajo k izredni previdnosti, da ne bi bili brez potrebe še dodatno obremenjeni, so konec tedna na cestah zaznali veliko hujših kršitev.