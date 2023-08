Po neurju in zemeljskem plazu je bilo na severu Italije več pogrešanih

Torino, 14. avgusta - Območje zahodno od Torina je v nedeljo zvečer prizadelo hudo neurje z obilnim deževjem, zaradi česar so potoki prestopili bregove, sprožil pa se je tudi zemeljski plaz. Iz kraja Bardonecchia so morali evakuirati 120 ljudi. Pet ljudi, ki so jih pogrešali, pa so našli.