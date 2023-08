V Mežici in na Prevaljah po več kot tednu dni spet možen promet čez reko Mežo

Prevalje/Mežica, 14. avgusta - Slovenska vojska je skupaj z makedonsko zaključila gradnjo montažnega mosta v Mežici, kjer je promet že stekel, pripadniki nemške Zvezne agencije za tehnično pomoč pa most na Prevaljah še zaključujejo, promet pa bo stekel v teku dneva. To sta prva dva montažna mostova na Koroškem po ujmi, odprtja obeh se je udeležil obrambni minister Marjan Šarec.

Montažni most na Prevaljah so postavili pripadniki nemške Zvezne agencije za tehnično pomoč (THW), ki jih je za odpravo posledic poplav v Slovenijo napotila Nemčija v okviru mehanizma civilne zaščite EU. Na Prevaljah bodo Nemci predvidoma do petka ali sobote postavili še en montažni most čez reko Mežo, in sicer pri bencinski črpalki Petrol.

"Ta pomoč iz Nemčije je zelo pomembna za nas. Poleg simbolike, da bo spet povezal oba bregova, bo pomenil tudi izjemno sprostitev prometa," je ob ogledu mosta na Prevaljah v izjavi medijem dejal minister Šarec. Pomoč Nemcev je ocenil kot hitro in izjemno učinkovito, pohvalil je tudi medsebojno sodelovanje. Izpostavil je še, da gre za prostovoljce, ki se iz različnih krajev Nemčije ob takšnih priložnostih združijo in ponudijo pomoč.

Tudi ekipo inženircev Slovenske vojske, ki je v sodelovanju z makedonsko vojsko postavila most čez Mežo v Mežici, je minister opisal kot hitro in izjemno učinkovito. "Delo poteka res izjemno hitro. In oba mostova bosta pomembno prispevala k pretočnosti prometa in izboljševanju razmer za krajane," je dejal minister.

Ob odprtju mosta v Mežici je izpostavil tudi pomen mosta za podjetja, do katerih vodi. Župan občine Mežica Mark Maze pa se je ob odprtju zahvalil tako vojski kot tudi lastniku zemljišča, ki je dovolil, da promet tam poteka. Poudaril je pomen pridobitve tako za krajane kot podjetja na desni strani Meže, ki so bila po ujmi do danes prometno odrezana od sveta.

Tudi župan Prevalj Matic Tasič danes ni skrival veselja ob zaključevanju del na montažnem mostu. "Mislim, da je veselje neizmerno, da je zahvala izjemna," je dejal Tasič in most označil kot most upanja in povezanosti.

Kot so prejšnji teden sporočili iz nemškega veleposlaništva v Ljubljani, bo Nemčija prek THW, ki jo financira tamkajšnje zvezno ministrstvo za zunanje zadeve, zagotovila skupno dva 40-metrska začasna mostova ter verižne in pohodne bagre za čiščenje posledic poplav.

Pri gradnji mosta na Prevaljah je sodelovalo 35 članov THW. Gradnja bi po načrtih morala biti zaključena že v nedeljo, a so se soočili z nekaterimi tehničnimi težavami. Kot je za STA povedal vodja gradnje mostu na Prevaljah Christian Ruf, gre za zelo ozko cesto, hkrati je reka Meža izprala nekaj več temeljev, kot so pričakovali, zato so morali zgraditi nekoliko daljši most in z več stabilnosti. Čezenj bo lahko peljal 40-tonski tovornjak.

Ob vnovičnem vzpostavljanju prometnih poti pa na Prevaljah ostaja problem pitna voda. Novo vodovodno napeljavo v dolžini šestih kilometrov na območju ceste iz Mežice proti Prevaljam bo pomagala graditi vojska tudi s stroji, kar je danes potrdil tudi minister Šarec. Po Tasičevih besedah bi se gradnja lahko zaključila v treh mesecih.

Slovenska vojska ima za pomoč na terenu na voljo 600 pripadnikov, vojska pa bo, kot je danes ponovil minister, na terenu ostala toliko časa, kot bo to treba. Na pomoč Sloveniji ob ujmi sta s svojo vojaško pomočjo priskočili tudi Severna Makedonija in BiH, je spomnil minister.

Na Koroško pa prihaja še en montažni most, in sicer v občino Dravograd, kjer ga bodo postavili na območju podrtega mostu čez reko Mislinjo pri Otiškem Vrhu.