Ob dnevu solidarnosti aktivni tudi študentje in študentske organizacije

Ljubljana, 14. avgusta - Pri odpravljanju posledic ujm so aktivni tudi študentje in njihove organizacije. Organizirali so zbiranje denarne pomoči in skupne odhode skupin na prizadeta območja, so sporočili iz Študentske organizacije Slovenije (ŠOS). Študenti so bili aktivni že v preteklem tednu, vse pa na ŠOS tudi danes, ob dnevu solidarnosti, pozivajo k pomoči.

Študentska organizacija se ob tem pridružuje pozivom delodajalcev in sindikatov, da tudi študentom, ki so poleti in med letom opravljali študentsko delo, ujme pa so jim uničile streho nad glavo, vlada nameni izredno nadomestilo za izpad dohodka.

"Tudi študentje se v teh dneh, enako kot njihovi starši ukvarjajo z odpravljanjem posledic ujme ter iskanjem načina preživetja v prihodnje. Mnogi študenti že v običajnih razmerah z opravljanjem študentskega dela pomagajo domačim, ta prihodek pa bo za kar nekaj časa zagotovo izpadel," so zapisali v sporočilu za javnost.

Za pomoč se lahko študenti in ostali obrnejo tudi na študentske organizacije univerz in na lokalne študentske klube.

Ob tem je predsednica ŠOS Marike Grubar dejala, da bo treba tudi kot družba, ne le posamezniki, pristopiti k odpravljanju posledic tokratnih poplav, po njenem mnenju pa se je treba pripraviti tudi na podobne morebitne prihajajoče naravne nesreče.

Slovenijo je prejšnji konec tedna prizadela najhujša naravna nesreča v zgodovini samostojne države. Obsežne padavine so povzročile poplave in sprožile plazove, ki so pustošili po dveh tretjinah države. Odtekla voda je za seboj pustila porušene ceste, mostove, komunalno infrastrukturo, številni so ostali brez domov.

So se pa ljudje takoj izkazali s svojo solidarnostjo. Številni prizadetim v ujmi že pomagajo, na tisoče ljudi je pomoč ponudilo prek spletne aplikacije Poplave 2023. Pomoči je namenjen tudi današnji dan. Tako je civilna zaščita vse, ki želijo pomagati, pozvala, naj to storijo organizirano.

Za območje Črne na Koroškem, Mežice, Solčave, Luč, Mozirja ter naselij proti Ljubnem ob Savinji od sobote do preklica zaradi varnosti velja poseben režim za dostop prostovoljcev. Dostop brez naloga ni mogoč.