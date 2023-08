Ukrajina osvobodila del ozemlja pri Bahmutu

Kijev, 14. avgusta - Ukrajina je po navedbah Kijeva prejšnji teden ponovna zavzela del ozemlja okoli mesta Bahmut na vzhodu države, ki so ga poleti osvojile ruske sile. Rusija medtem nadaljuje napade. O raketnih napadih so davi poročali iz območja Odese in Zaporožja, kjer sta umrli najmanj dve osebi.