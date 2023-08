Ljubljana, 14. avgusta - Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan bo imel izjavo za medije po ogledu posledic ujm v občinah Žiri, Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane ob 16. uri na lokaciji štaba Civilne zaščite na Kidričevi 51a v Škofji Loki, so sporočili z ministrstva za naravne vire in prostor.