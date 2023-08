Pirc Musar in Golob s poslanicama ob dnevu solidarnosti

Ljubljana, 14. avgusta - Predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob sta v poslanicah ob današnjem prazniku pozvala k solidarnosti. Če bo pomoč prišla prostovoljno in iz srca, bo naš namen dosežen, je zapisal Golob. Pirc Musar pa je poudarila, da je v Sloveniji te dni veliko blata, a vseeno sije od srčnosti.

Današnji dan so razglasili za dan solidarnosti in dela prost dan zaradi naravne nesreče, ki je prizadela Slovenijo, je spomnil Golob. Odločitev je sledila pozivom državljank in državljanov, ki so v dodatnem prostem dnevu videli priložnost za čiščenje in pospravljanje po nedavni vodni ujmi in možnost, da priskočijo na pomoč soljudem in skupnosti, je dodal.

Pomoč ima več obrazov in je po njegovih besedah dobrodošla na več načinov - naj bo s prostovoljnim delom na terenu in v centrih za zbiranje pomoči ali pa z donacijami humanitarnim organizacijam. "Danes ali v naslednjih tednih in mesecih," je navedel Golob.

Dan solidarnosti pa je tudi dan, ko izražamo podporo vsem prizadetim in jim zagotavljamo, da v stiski niso in ne bodo ostali sami. "Osnovno vodilo dneva naj bo solidarnost. Medsebojna pomoč in podpora. V kakršnikoli obliki in po lastnih zmožnostih. Če bo pomoč prišla prostovoljno in iz srca, bo naš namen dosežen," je pozval premier.

Pirc Musar je vsem, ki so izgubili domove in premoženje, sporočila: "Z vami smo in z vami bomo. Z vami so sokrajanke in sokrajani, z vami je država in z vami je množica prostovoljk in prostovoljcev."

Slovenija je že drugič, tretjič, četrtič zapored pokazala, da nima srca le v imenu. Da srce živi. Da s srcem diha. Solidarnost je bila beseda lanskega leta ob velikem požaru. In še večja solidarnost se je pokazala ob velikih poplavah. Čeprav je v Sloveniji odneslo neznansko število mostov in cest, je ta poplava po besedah predsednice utrdila mostove med sosedi, družinskimi člani, sokrajani, sodržavljani.

Oba sta se zahvalila vsem, ki so priskočili na pomoč, tako iz Slovenije tudi tujine. "Naj se velika enotnost in soglasje, ki ju izkazujemo v času, ko nas je prizadela velika nesreča, nadaljuje pri vseh drugih odločitvah, ki so v dobro Slovenije. Skupaj smo najmočnejši," je zapisal Golob. "Dobro se z dobrim vrača, pravijo. Slovenija je hvaležna. Hvala vsem," pa je poudarila Pirc Musar.