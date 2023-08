Američani najboljši po medaljah na SP 2022, Slovenci 22.

Budimpešta, 18. avgusta - Američani so na 18. svetovnem prvenstvu v atletiki leta 2022 v domačem Eugenu osvojili poseben pokal za najboljšo ekipo, kar se je zgodilo prvič doslej na SP. Osvojili so 33 medalj, od tega 13 zlatih, devet srebrnih in 11 bronastih. Slovenija si je med najuspešnejšimi državami z zlatom Kristjana Čeha delila 22. mesto, odličja je osvojilo 45 držav.