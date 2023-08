Luka Dončić prvo ime Fibine kampanje Nič drugega ni pomembno

Bern, 14. avgusta - Svetovno prvenstvo v košarki pod okriljem Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) je začelo svojo globalno kampanjo "Nothing Else Matters" oziroma Nič drugega ni pomembno pred težko pričakovanim vrhuncem za košarkarje konec tega meseca. Prvo ime kampanje bližnjega SP na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji je slovenski superzvezdnik Luka Dončić.