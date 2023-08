Nafta se ceni

Singapur, 14. avgusta - Cene nafte, ki so se v zadnjih tednih občutno zvišale, so v današnjem azijskem trgovanju nazadovale. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa naj bi se na trgu krepile skrbi glede gospodarskih gibanj na Kitajskem, ki bi lahko vplivala na svetovno gospodarsko rast in s tem na povpraševanje po črnem zlatu.