Azijske borze začele teden s krepkim padcem

New York/Tokio, 14. avgusta - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se prvi dan novega tedna krepko znižali. Vzdušje med vlagatelji sta poslabšala vnovič obujena kriza na kitajskem nepremičninskem trgu ter vnovični šibki podatki iz kitajskega gospodarstva. Obseg novih posojil se je julija znižal na najnižjo raven po letu 2009 in precej zaostal za pričakovanji.