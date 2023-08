Bayern ostro obsodil rasistične žaljivke proti Telu

München, 14. avgusta - Mladi nogometaš Bayerna Mathys Tel ne bo dovolil, da bi ga prizadele rasistične žaljivke na družbenih omrežjih, ki jih je bil deležen po porazu v superpokalu. "To je v moji glavi. Nič in nihče tega ne bo dosegel," je na Instagramu zapisal 18-letni Francoz. Že pred tem so v vodstvu bavarskega kluba ostro obsodili rasistične žaljivke.