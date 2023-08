Na prizadetih območjih pričakujejo veliko prostovoljcev

Potem ko so že v zadnjih desetih dneh prizadetim v ujmi dnevno pomagali gasilci, vojaki, pripadniki civilne zaščite, kmeti, lastniki gradbene mehanizacije in številni drugi prostovoljci, tudi danes številne prostovoljce pričakujejo v vseh prizadetih občinah, občine pa hkrati še vedno pozivajo občane, da jim javijo potrebe po pomoči.

Zaradi velikega števila prostovoljcev je na lokalni ravni izziv učinkovito koordinirati vso razpoložljivo pomoč. Koordinacija poteka pod okriljem občinskih civilnih zaščit, pa tudi v okviru dobrodelnih organizacij, sicer pa mnogi tudi sami odhajajo na pomoč k svojcem, prijateljem in znancem.

Med drugim so se v Mežiški dolini povezale nekatere prostovoljske organizacije, in sicer Slovenska filantropija, skavti, taborniki in zavod Mocis, da bi ob današnjem pričakovanem navalu prostovoljcev optimizirali koordinacijo in zbiranja potreb oz. zagotavljanja delovišč. "S tem bomo poskrbeli za večjo učinkovitost dela in zagotavljanje varnosti prostovoljcev," so sporočili prek Facebook strani Občine Črna na Koroškem.

Prva kontrolna točka je na Prevaljah pri Spar centru pred trgovino Jysk, kjer bodo razporejali prostovoljce za tamkajšnje potrebe. Preostali dve kontrolni točki sta pred vstopom v Mežico in pred vstopom v Črno. V oba kraja je dostop sicer možen samo z delovnimi nalogi, tako kot tudi na območja Solčave, Luč, Mozirja ter naselij proti Ljubnem ob Savinji.

Tudi na Ravnah na Koroškem danes pričakujejo veliko prostovoljcev, pa tudi veliko gradbene mehanizacije, "saj so struge še vedno polne materiala in bistveno bolj nevarne, kot si želimo", je sporočil župan Občine Ravne na Koroškem Tomaž Rožen.

Župan Občine Prevalje Matic Tasič pa je za STA ocenil, da zadeve na terenu tečejo, da je že v minulih dneh v občini pomagalo veliko gasilcev in drugih prostovoljcev, na njihovo pomoč pa računa tudi v prihodnjih dneh, "ker je treba še ogromno očistiti in narediti, zato rabimo prostovoljce". Ob tem priznava, da gre za zahteven organizacijski zalogaj, a pravi, da so bili doslej uspešni.

Občina Braslovče med drugim občanom svetuje, da se obrnejo na koordinatorje pomoči na terenu. "Prostovoljce, ki se nahajajo na vašem območju, lahko tudi sami prosite za pomoč, saj vam bodo z veseljem pomagali, mi si pa resnično ne želimo, da bi kdo ostal brez pomoči," so zapisali na spletni strani občine.

Medtem na prizadetih območjih nadaljujejo z vzpostavljanjem prometne prevoznosti, saj so zaradi zemeljskih plazov in uničenih cestišč številne ceste še vedno neprevozne. Na Koroškem bodo danes po napovedih za promet odprli dva montažna mosta čez reko Mežo, enega na Prevaljah in drugega v Mežici, številni posamezni prizadeti občani pa so si medtem tudi že sami uredili začasne brvi čez manjše vodotoke.

Nadaljuje se tudi vzpostavljanje zanesljivejše in bolj varne vodooskrbe. V Mežiški dolini, kjer večinoma velja ukrep prekuhavanja vode, ki jo zaradi uničenih vodovodnih napeljav marsikje zagotavljajo iz začasnih virov, pospešeno iščejo rešitve.

Kot je sporočil župan Občine Ravne na Koroškem Tomaž Rožen, jim bodo projektanti danes predstavili najhitrejšo pot do obnove daljinskega vodovoda iz Mežice. Župan Občine Prevalje Matic Tasič pa je napovedal, da se bo že v nekaj dneh s pomočjo vojakov Slovenske vojske in nekaterih tujih začela gradnja šestkilometrskega dolinskega magistralnega vodovoda med Prevaljami in Mežico, ki bi lahko po optimističnih napovedih bil končan v treh mesecih.

Si bodo po vsaj nekateri v torek, ko je ob cerkvenem prazniku dela prosti dan, po 11 dneh nudenja pomoči dejansko vzeli prosto. Občina Luče je med drugim sporočila, da "zaradi izjemnih posledic hudih poplav in izčrpanosti gasilcev, reševalcev in ekip na terenu" v torek ne bo organizirane koordinacije prostovoljcev na območju Občine Luče. "Ker bo odpravljanje posledic hudih poplav v Lučah trajalo še nekaj časa, je nujno, da si za trenutek oddahnemo in si naberemo novih moči," so zapisali na svojem Facebook profilu.