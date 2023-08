Pegula gladko do zmage v Monteralu

Montreal, 14. avgusta - Ameriška teniška igralka Jessica Pegula je za zmago v finalu turnirja WTA 1000 v Montrealu potrebovala manj kot uro. Tretja igralka sveta je s 6:1 in 6:0 po le 49 minutah igre premagala Rusinjo Ljudmilo Samsonovo in po Guadalajari (2022) in Washingtonu (2019) osvojila tretji naslov v karieri.