Američani v Malagi boljši tudi od Španije

Malaga, 13. avgusta - Košarkarji ZDA so zmagovalci prijateljskega turnirja v Malagi, ki ga je Košarkarska zveza Španije organizirala ob njeni 100. obletnici delovanja in na katerem je nastopila tudi Slovenija. Olimpijski zmagovalci iz Tokia so danes premagali aktualne svetovne in evropske prvake Špance s 98:88.