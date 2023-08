Marina Vodišek zaradi logističnih težav odpovedala SP

Haag, 13. avgusta - Na svetovnem jadralnem prvenstvu olimpijskih razredov v Haagu so z nastopi začeli v razredu ILCA. Slovenijo zastopajo Lin Pletikos in Alenka Valenčič ter Žan Luka Zelko in Luka Zabukovec. Marina Vodišek, ki naj bi v ponedeljek začela jadrati v formuli kite, je odpovedala nastop zaradi logističnih težav.