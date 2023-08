Prvakinje Mura Nona sezono začele z zmago

Ljubljana, 13. avgusta - V soboto se je s tekmo med prvakinjami Muro Nono in Ljubljano začela 32. sezona prve slovenske ženske nogometne lige Triglav Zdravje. Branilke naslova so bile doma boljše z 2:0. Danes je Olimpija Ljubljana dosegla visoko zmago 10:0 nad Dravo Ptuj, Gažon je v gosteh z 1:0 premagal Krim, Cerklje in Radomlje pa sta se razšla brez zadetkov.