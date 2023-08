Promet po montažnem mostu na Prevaljah bo stekel v ponedeljek

Prevalje, 13. avgusta - Promet po nadomestnem mostu čez reko Mežo, ki so ga na Prevaljah začeli postavljati v petek, bo stekel v ponedeljek, je danes za STA povedal župan občine Prevalje Matic Tasič. Predvidoma do prihodnjega petka bodo postavili še drugi nadomestni most čez Mežo, v občini pa začenjajo tudi z izgradnjo vodovoda med Prevaljami in Mežico.

Na Prevaljah, kjer je narasla reka Meža uničila ali poškodovala vse mostove, gradijo nadomestni montažni most pripadniki nemške Zvezne agencije za tehnično pomoč. Nemška inženirska ekipa bo drevi končala delo, je povedal Tasič.

"Danes zvečer naši prijatelji iz Nemčije zaključujejo izgradnjo prvega nadomestnega mostu čez reko Mežo na cesti, ki vodi proti Lešam. Prepričan sem, da bo v ponedeljek v jutranjem ali dopoldanskem času nadomestni most odprt za promet," je dejal župan.

K udeležbi na odprtju mosta ter s tem izrazu zahvale vsem, ki "v teh težkih časih prinašajo upanje v svetlejši jutri in za vse nas gradijo mostove", je na svojih spletnih straneh povabila tudi Občina Mežica. Odprtje bo potekalo v ponedeljek ob 12. uri na lokaciji mosta, je zapisala v skupni objavi s štabom civilne zaščite.

Z novim mostom bodo omogočili dostop z avtomobili za približno 1500 ljudi in hkrati dostop do ene od industrijskih con, ki je bila v poplavah izjemno poškodovana. Nosilnost mostu bo omogočala tudi tovorni promet, je dodal Tasič. "Če bomo uspeli sanirati lokalne ceste, ki so tudi na plazovitem območju, bo mogoče do naselja Leše in do industrijske cone priti tudi s tovornjaki," je poudaril Tasič.

Na Prevaljah medtem že pripravljajo temelje za izgradnjo drugega nadomestnega montažnega mostu čez reko Mežo. Po Tasičevih pojasnilih gre za most pri bencinski postaji Petrola, ki je zelo pomemben zaradi infrastrukture in zaradi dostopa do še ene od industrijskih con, ki je bila uničena v poplavah. Na ta nadomestni most bodo namreč namestili cevi za vodovodni, plinski in električni sistem za oskrbovanje zgornjega dela Mežiške doline.

Tudi ta nadomestni most bodo postavili pripadniki Zvezne agencije za tehnično pomoč. Nemško podjetje bo material zanj pripeljalo v začetku prihodnjega tedna, postavili pa ga bodo predvidoma do petka.

V začetku prihodnjega tedna po Tasičevih besedah na Prevaljah začenjajo tudi z začetkom izgradnje šestkilometrskega dolinskega magistralnega vodovoda med Prevaljami in Mežico, ki ga je reka Meža "uničila do konca". Cevi za izgradnjo vodovoda so naročili v Avstriji, večina materiala je dobavljivega, je izpostavil Tasič.

Vodovod bodo gradili pripadniki Slovenske vojske skupaj z vojaki iz Bosne in Hercegovine in Makedonije. "Morda se nam bodo priključili še Poljaki, ker moramo ta šestkilometrski odsek zgraditi v naslednjih treh mesecih oziroma do zime, zato da bomo dobili zdravo pitno vodo, ki je zdaj več kot 15.000 ljudi nima," je še poudaril Tasič.