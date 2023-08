Fajon ob ogledu posledic poplav v Litiji: Ključno je pomagati ljudem, ki imajo uničeno premoženje

Litija, 13. avgusta - Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon si je danes ogledala posledice poplav in potek obnove prizadetih območij v občini Litija. Ob obisku je dejala, da je ključno pomagati ljudem, ki imajo uničeno premoženje, premičnine in stanovanja, pri obnovi. Po njenih besedah je treba pomagati predvsem finančno, so sporočili z ministrstva.