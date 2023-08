Nafta ob koncu dvoboja z Gorico do druge zmage

Ljubljana, 13. avgusta - Nogometaši v 2. ligi so se po odpovedih zaradi poplav vrnili s tekmami 4. kroga. Na nedeljskih štirih obračunih je Ilirija doma z 1:0 premagala Jadran Dekane. Nafta je bila na gostovanju boljša od Gorice s 4:3, do domačih zmag pa sta prišla še Fužinar Ravne nad velenjskim Rudarjem (4:2) in Primorje eMundia nad ekipo Vitanest Bilje (3:1).