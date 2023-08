Napotovanje prostovoljcev iz aplikacije Poplave 2023 poteka brez težav

Potem, ko so v soboto na kontroli točki v Mozirju zaznali nekaj težav zaradi gobarjev in turistov, danes policisti niso zaznali "niti ene". Območja z omejenim dostopom so sicer Črna na Koroškem, Mežica, Solčava, Luče, Mozirje in naselja proti Ljubnemu ob Savinji. Nekateri prostovoljci iz aplikacije so na vrsto prišli že v soboto, drugi danes, nekateri pa bodo v ponedeljek, je povedal Šestan.

Skupaj s prostovoljci je bilo v soboto na terenu 3930 sodelujočih sil zaščite, reševanja in pomoči, je Uprava RS za zaščito in reševanje objavila na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju.

Celjski policisti so v soboto na kontrolnih točkah opazili, da številni pohodniki, izletniki, gobarji in tuji turisti niso vedeli, da je dostop na nekatera območja, kjer poteka odstranjevanje posledic poplav, omejen. Dodali so, da so vsi razumeli, da gre za težko situacijo in območje zapustili.

Vseeno pa naključne obiskovalce pozivajo, naj v teh dneh ne hodijo na območje z omejenim dostopom, saj bodo na ta način omogočili, da bodo občani in prostovoljci hitreje in varneje opravili nujna sanacijska dela.

Na posameznih območjih ocenjujejo, da "gre tako dobro", da bodo po prazniku razmišljali o zmanjševanju števila prostovoljcev in ostalih struktur ter na teren spustili težke stroje, mehanizacijo in predvsem gasilske enote.

Šestan se je zahvalil vsem prostovoljcem, ki kakorkoli na kakršenkoli način pomagajo, in še posebej, ker upoštevajo omejitve. Ob tem je vse zainteresirane za pomoč ponovno pozval, naj se prijavilo le preko aplikacije, na teren pa prihajajo primerno opremljeni. To pomeni obuti v gumijaste škornje ali pohodne čevlje, s seboj pa naj imajo tudi močnejše rokavice, hrano in pijačo za lastne potrebe. "Ker ne smemo obremenjevati lokalne skupnosti s tem, da še hrano pripravljajo," je pojasnil.

Na prizadetih območjih je hrane dovolj, zato naj se je tja ne dostavlja. "Edina odprta točka je še škofijska Karitas, ampak tudi tam prosijo, da se prej informirajo, saj imajo še nekaj prostih kapacitet v skladiščnih in bodo tudi nekaj hrane sprejeli," je pozval Šestan.

Tudi zdravil je na vseh prizadetih območjih dovolj, je zanikal informacije, ki so se pojavile v nekaterih medijih, da naj bi na Koroškem primanjkovalo zdravil. "Tudi če bi bila kakšna potreba, ni nobene težave, še vedno imamo zračni most, zdaj imamo tudi dostopnost po tleh, tako da tukaj jaz ne vidim nobenih težav," je dejal.

Ekipe na terenu so na teh območjih pregledale stanje mostov. Za veliko mostov so občine skupaj s posebno komisijo ocenile, da novih ne bi postavljale, saj za to ni primerne lokacije ali bi novi oviral obnovo starega. "Zaenkrat kaže, da bo šlo skozi brez kakšne pretirane količine teh mostov," je dejal Šestan. Vseeno pa nekaj mostov postavljajo, denimo na Prevaljah in v Mežici. V Škofji Loki pa dva mostova popravljajo pripadniki italijanske vojske in civilne zaščite.

Material za poškodovane vodovode pa mora po Šestanovih besedah naročiti koncesionar, saj "točno ve, kje ga bo dobil". Dodal je, da gre strošek tega materiala v strošek intervencije, saj je voda eden od osnovnih življenjskih pogojev.

V ponedeljek bo v Sloveniji dan solidarnosti, ki bo dela prost dan. Vseeno pa bo delovala vsa državna kritična infrastruktura, ki zajema sektorje energetike, prometa, prehrane, preskrbe s pitno vodo, zdravstva, financ, varovanja okolja ter informacijsko-komunikacijska omrežja oziroma sisteme. Delo bo potekalo tudi v javnih zdravstvenih zavodih in pri koncesionarjih v javnih zdravstvenih zavodih, v centrih za socialno delo, veterini in zavarovalnicah, je danes pojasnila direktorica Urada vlade RS za komuniciranje Petra Bezjak Cirman.

Odprte bodo tudi upravne enote, saj so v poplavah številni izgubili osebne dokumente. Da ne bo prihajalo do zamika pri dostavi potnih listov in osebnih dokumentov, bo Pošta Slovenije prevzela te pošiljke v podjetju Cetis ter jih dostavila do naslovnikov predvidoma do srede. Odprte so lahko tudi trgovine, ni pa nujno. O tem se trgovci odločijo sami.