Dobova, 13. avgusta - Policisti preklicujejo iskanje 25-letne Eve Predanič iz Loč pri Dobovi, ki je bila pogrešana od sobote zvečer. Pogrešano so našli in se bo po zdravstveni oskrbi vrnila k domačim, so sporočili iz operativno komunikacijskega centra Policijske uprave Novo mesto.