Vreme: Danes sončno, v gorah popoldne možna kakšna kratkotrajna nevihta

Ljubljana, 13. avgusta - Danes bo sončno. V gorah severne Slovenije je popoldne možna kakšna kratkotrajna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo pretežno jasno. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 31, na Goriškem do 34 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo se bo nadaljevalo sončno vreme s temperaturami okoli 30 stopinj Celzija. V sredo popoldne bodo možne posamezne vročinske nevihte.

Vremenska slika: Nad južno Evropo in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Prek srednje Evrope se proti vzhodu pomika oslabljena hladna fronta. V višinah doteka k nam s šibkim severovzhodnim vetrom dokaj suh in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno, na območju Alp lahko popoldne nastane kakšna nevihta. V ponedeljek bo prevladovalo jasno vreme.

Biovreme: Danes in v ponedeljek bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in spodbuden.