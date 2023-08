Popovich, Parker, Nowitzki, Gasol in Wade v hramu slavnih

Springfield, 13. avgusta - V košarkarski hram slavnih v Springfieldu v ameriški zvezni državi Massachusetts so na današnji podelitvi vstopili številni velikani kraljice iger. V razredu 2023 so sloviti trener Gregg Popovich ter nekdanji imenitni košarkarji, kot Francoz Tony Parker, Nemec Dirk Nowitzki, Španec Pau Gasol in Američan Dwyane Wade, ter košarkarica Becky Hammon.