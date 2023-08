V dobrodelnem dnevu RTV Slovenija za žrtve poplav zbrali 1,2 milijona evrov

Ljubljana, 13. avgusta - V dobrodelnem dnevu Skupaj za Slovenijo, ki so ga na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) organizirali za žrtve poplav, so skupaj zbrali 1.224.446 evrov, so sporočili iz službe za odnose z javnostmi na RTVS. V okviru dneva so v četrtek predvajali posebno oddajo, namenjeno zbiranju sredstev, in jo nato ponovili v soboto.

V dveurni oddaji na prvem programu TV Slovenija, ki sta jo vodila voditelja Igor E. Bergant in Ksenija Horvat, so pokazali vse razsežnosti naravne katastrofe, ki je Slovenijo prizadela pred dobrim tednom dni, so zapisali na spletni strani RTV Slovenija.

Med oddajo je bilo mogoče s klicem v klicni center, v katerem so se oglašali prostovoljci Rdečega križa in Karitasa skupaj s prostovoljci z RTV Slovenija in znanimi osebnostmi, oz. poslanim sporočilom sms darovati sredstva za ljudi, ki so utrpeli škodo v nedavni ujmi. Denar bo namenjen območnim enotam obeh organizacij, ki so bile najbolj ogrožene. Telefonske linije so bile odprte tudi v soboto, ko je bila na sporedu ponovitev oddaje.

V okviru dobrodelnega dne z naslovom Skupaj za Slovenijo so se v četrtek ves dan s terena oglašali sodelavci Radia Slovenija in spletne strani rtvslo.si ter poročali o dogajanju v najbolj prizadetih krajih.