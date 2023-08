Dobova, 13. avgusta - Svojci pogrešajo 25-letno Evo Predanič iz Loč pri Dobovi. Nazadnje so jo videli v soboto okoli 18. ure. Pogrešana je visoka 165 cm, ima rjave dolge lasje in je v petem mesecu nosečnosti. Ob odhodu od doma je bila v rdeči obleki. Obstaja možnost, da je na železniški postaji Dobova vstopila na vlak, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.