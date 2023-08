V Izraelu novi protesti proti pravosodni reformi

Tel Aviv, 13. avgusta - V Izraelu so v soboto zvečer znova potekali protesti proti pravosodni reformi in politiki vlade premierja Benjamina Netanjahuja. Več deset tisoč ljudi se je že 32. soboto zapored zbralo v Tel Avivu, protesti so potekali tudi drugod po državi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.