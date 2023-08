Pegula presenetila Swiatek, drugi polfinale odpovedan zaradi dežja

Montreal, 13. avgusta - Devetindvajsetletna ameriška teniška igralka Jessica Pegula je na kakovostnem turnirju v Montrealu v polfinalu presenetila prvo nosilko in igralko na jakostni lestvici WTA. Poljakinjo Igo Swiatek je po dveh urah in 30 minutah premagala s 6:2, 6:7 (4) in 6:4.