Sinner in De Minaur za zmago v Torontu

Toronto, 13. avgusta - Italijan Jannik Sinner in Avstralec Alex De Minaur sta finalista teniškega turnirja ATP v Torontu. Sedmopostavljeni Italijan je v polfinalu turnirja z nagradnim skladom 6.928.060 evrov premagal Američana Tommyja Paula s 6:4 in 6:4, Avstralec pa je bil boljši od Španca Alejandra Davidovicha s 6:1 in 6:3.