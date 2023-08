Arsenal z zmago začel novo sezono

London, 12. avgusta - Nogometaši Arsenala so uspešno začeli novo sezono angleškega prvenstva. V prvem krogu so na domačem stadionu premagali Nottingham Forest z 2:1 (2:0) in se tako na vrhu s tremi točkami pridružili med drugimi lanskemu prvaku Manchester Cityju in lani četrtouvrščeni in vse bolj ambiciozni ekipi Newcastla.