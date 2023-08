Garnbret potrdila prvo olimpijsko kvoto, Slovencem na voljo še tri

Bern, 13. avgusta - Janja Garnbret je v petek v Bernu z zmago v kombinaciji potrdila prvo slovensko kvoto za nastop na poletnih olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu. Kot je za STA dejal selektor slovenske članske reprezentance Gorazd Hren, so Slovencem v disciplini kombinacije balvanov in težavnosti na voljo še tri olimpijske kvote, ženska in dve moški.